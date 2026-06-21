ガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョが実の妹と始球式に登場した。6月21日, ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで、韓国プロ野球「2026 新韓SOL Bank KBOリーグ」キウム・ヒーローズ対ロッテ・ジャイアンツの試合が行われた。【現場写真】ジヒョとイ・ハウム、始球式に登場この日、ジヒョと妹の女優イ・ハウムがキウム・ヒーローズのユニフォームを着て、野球場に登場した。姉は投手としてマウンドに立ち、妹がバットを握