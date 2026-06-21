【モデルプレス＝2026/06/21】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿の自撮りショットを公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「存在が芸術品」と話題の私服ショット◆カズハ、ノースリ＆デニムコーデ公開カズハは、室内での自撮りショットを複数枚投稿。ベスト風のグレーのピンストライプ柄ノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコ