モデルのキム・ジンギョンが、ワールドカップ出場のため、夫のキム・スンギュ（FC東京）がいないなか、1人で出産した様子を公開した。去る6月19日、YouTubeチャンネル「Charm Jinkyung」には、「ついにタルバムが部屋を空けます！チャームジンギョン出産Vlog タルバム、ようこそ」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】キム・スンギュ、娘誕生で「良い結果をプレゼントしたい」この日、キム・ジンギョンは出産予定日