【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の佐藤綺星（さとうあいり）が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。【写真】21歳AKB次世代エース「ノースリーブ姿が眩しい」と話題の肌見せコーデ◆佐藤綺星、ノースリ＆太ももチラ見せデニムショット公開佐藤は「『好きish』握手会1日目ありがとうございました 明日もよろしくお願いします」とつづり、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好きish」