【モデルプレス＝2026/06/21】女優の矢吹奈子が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎる」と話題の肌見せショット◆矢吹奈子、ノースリショット公開矢吹は「ファンミ」「久しぶりにファンの皆さんに近くでお会いできて嬉しかったです またすぐ会いましょう」とつづり、ファンミーティングのオフショットを複数枚投稿。ドット柄の白いノースリ