サッカー・ＦＩＦＡワールドカップ2026、日本代表の第2戦。津山市出身の佐野海舟選手を応援しようと地元でパブリックビューイングが、行われました。（橋本渉記者）「佐野選手の地元・津山市でもパブリックビューイングが行われ、このように多くの方が声援を送っています」 （子どもたち）「海舟選手頑張れ！」第2戦の相手はチュニジア。佐野海舟は初戦に続きスタメンでの出場です。前半早々、試合