お笑いタレント「銀シャリ」の鰻（うなぎ）和弘が資格取得を報告し、反響を呼んでいる。２１日までにインスタグラムで「【資格】航空特殊無線技士になりました。無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に１人で乗る資格を得ました。いよいよです」と報告。「無線従事者免許証」の写真をアップし「そんな事よりこれいつもですが、＃苗字気になられる＃本名なんですか？＃