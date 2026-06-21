「『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』 まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！」 関西最大級の推しイベント「ちゃやまち推しフェスティバル 2026」内のミニステージイベント「『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』 まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！」が21日に開催され、『名探偵プリキュア！』のキャラクター、キュアアンサー、キュアミスティ