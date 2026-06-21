◆パ・リーグ日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンクは４回無死、栗原陵矢がフルカウントから金村の高めのストレートを捉え、右翼席へ８試合ぶりの２０号ソロ。球団では０５年の松中信彦以来の２１年ぶり、５７、６１、６２年の野村克也、８８年の門田博光に続く４人目の両リーグ最速２０号となった。目の下には「父の日と侍ブルーの２つをかけてって感じです」とアイブルーシールを貼って臨