◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表がW杯グループステージ第2戦でチュニジアに4-0で勝利しました。前半4分に鎌田大地選手のゴールで先制した日本はその約6分後、コーナーキックからのこぼれ球を上田綺世選手がキープし、強烈なシュートを放ちます。このシュートをチュニジアのキーパーがギリギリではじき出しました。その後審判団