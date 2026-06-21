「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４-０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）日本は上田綺世が２得点をあげるなど、１試合４得点で、チュニジアを下し、大会初勝利。４点差の勝利も日本史上最大得点差での勝利で、決勝トーナメント進出に前進した。モンテレイスタジアムには、ＤＦ長友佑都の妻・平愛梨（４１）の姿も。大きめのイヤリングにサングラス。試合後には関係者と談笑していた。その前方には、ＤＦ谷口