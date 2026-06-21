SNS総フォロワー100万人超を誇るモデル・インフルエンサーのPyunA.（ぴょな）がプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが2026年6月19日(金)19時より登場します。今回の新作は、天使を思わせるギンガムチェックと繊細なフラワーレースを組み合わせたフェミニンなデザイン。可愛らしさと上品さを兼ね備えた、毎日を少し特別にしてくれるコレ