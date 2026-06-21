◎サッカーW杯の日本戦が行われたメキシコ・モンテレイでロッテ・山口のユニホームを着た外国人の写真がXに投稿され、表示回数が90万を超える話題に。本人に伝えると「意味わからへん。何したいん？」と言いながら笑顔でした。◎ウオーミングアップを終えた楽天・内は、球団関係者に日本戦の経過を確認。「3―0？マジ？あと1点欲しいな…」と話して外野グラウンドでの練習へ。直後に上田が4点目を決めました！◎西武・平良は