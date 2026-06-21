「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）巨人が中日に痛恨の逆転負け。八回にセットアッパーの大勢が味方のミスをきっかけに逆転を許して降板した。順調にゲームを進めていた巨人。誤算だったのが八回の大勢だ。３点リードでの登板だったが、内野安打と味方のミスで１死一、三塁を背負った。４番・細川に適時打を許すと、２死としたが、続く高橋にも適時打を浴びた。さらに村松には四球を与えて満塁。代打・阿部に逆転の２