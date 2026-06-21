タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてよく共に酒を飲んでいたというお笑いタレントについて語った。辺見はデビューは女優としてだったが、もともとバラエティー番組が好きで「人が笑って楽しくなるようなことがしたい」と出演したところ「結構呼ばれるようになった。楽しいし」と振り返った。そうして「ダチョウ倶楽部さんや志村（けん）さんとコントをやら