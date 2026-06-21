「巨人３−５中日」（２１日、東京ドーム）中日が逆転で巨人に連勝。６カードぶりの勝ち越しとなった。序盤から走者を出しながらもチグハグな攻撃が目立った中日打線。それでも３点を追う八回、敵失に乗じて無死一、三塁の好機を作ると細川が反撃ののろしとなる右前適時打。さらに２死から高橋周がしぶとく一、二塁間を破って１点差に迫ると、なおも２死満塁から代打・阿部が右前に逆転の２点タイムリーを放って試合をひっく