サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、グループステージ第2戦で、メキシコのモンテレイ・スタジアムでチュニジア代表と対戦。4-0で勝利し、決勝トーナメント進出に大きく前進しました。グループFの順位表では、日本とオランダは勝ち点、得失点差は同じですが、総得点の差で日本が2位となっています。上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出が決まります。日本の第3戦は日本時間の26日に行われます。