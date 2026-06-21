県政運営に県民の声を反映させようと秋田市で鈴木知事と県民の意見交換会が開かれました。「県民と知事の本音トーク」と題した意見交換会には事前の応募から抽選で選ばれた約30人参加し、人口減少問題などを中心にさまざまな意見が出されました。秋田市在住の女性 「(子どもの)幸福度が高いにも関わらず県外流出が多いということがもったいないと感じています。」鈴木知事「私はやっぱり子どもたちにとってはとってもいい場