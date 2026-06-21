元中日ドラゴンズの川上憲伸さんらが小中学生にスポーツの楽しさを伝えるイベントが21日、愛知県一宮市で開かれました。川上憲伸さんと大相撲の現役力士の炎鵬関は、一宮市内で開かれたイベントで小中学生100人を前にスポーツの楽しさを伝えました。川上さん：「皆さん夢はありますか？僕も小学校の時に最大の夢を持ったんです。それがプロ野球」ボールを速く投げるコツを聞かれた川上さんは、実際に投げ