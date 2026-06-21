子どもが伸び伸びと過ごせて、家の中で家族のつながりが感じられると人気の「回遊動線」。ですが、回遊動線を作ることを最優先にした結果、暮らしやすさの面で後悔しているご家族もいらっしゃいます。【漫画】間取りに回遊動線を取り入れたマイホームが完成！→こんなはずじゃなかった！（全編を読む）実際に住み始めて気づいた「回遊動線」間取りの後悔ポイントについて、お話を集めてきました！大きくなってきた子どもが走りまわ