1960年代風デザインをまとった日本限定モデルケータハムカーズ・ジャパンは2026年6月19日、2人乗りスポーツカーの特別仕様車「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION（セブン340スーパースプリント エディション）」を発売しました。今回のセブン 340 スーパースプリント エディションは、2016年9月に発表・発売された「セブン スプリント」と、2017年9月に登場した「セブン スーパースプリント」のスタイルを受け継ぐ特別モデルです