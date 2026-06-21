三重県尾鷲市では、21日の最高気温が35℃を超え、ことし東海3県で初めての猛暑日になりました。 【写真を見る】東海地方でことし初の“猛暑日” 三重・尾鷲市で35.1℃ 名古屋も32.5℃ 各地で7月下旬並みに 朝から梅雨の晴れ間が広がった三重県尾鷲市。 21日の最高気温は35.1℃まで上がり、ことし東海3県で初めて35℃以上の猛暑日になりました。 また、名古屋市では32.5℃、津市ではことし最高の31.5℃と、各地で7月下旬並みと