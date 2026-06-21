＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞長い、長い戦いだった。トータル13アンダーで並んだ大出瑞月、イ・ミニョン（韓国）、吉〓マーナによる、三つ巴のプレーオフ。18番パー5（506ヤード）を舞台に繰り返された激闘は、ツアー史上最長となる2時間6分、最多タイとなる7ホールにまでもつれ込んだ。【写真】激闘を終えて抱き合うふたりそして、最後に笑ったのはミ