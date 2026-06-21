【ジュネーブ＝船越翔】スイス外務省は２１日、米国とイランによる最終合意に向けた協議のため、両国の代表団が開催地となるスイス中部のビュルゲンシュトックに到着したと発表した。バンス米副大統領も現地入りしており、協議は同日午前中に始まる予定という。