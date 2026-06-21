中日が逆転勝ち。0―3の八回に細川、高橋周の適時打と代打阿部の2点打で一挙4点を奪い、九回は代打石川昂の適時打で加点した。3番手のアブレウが今季初勝利、松山が10セーブ目。巨人は大勢が4失点とつかまった。