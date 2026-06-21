サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグＥ組でエクアドルとキュラソーが０−０で引き分けた。キュラソーがＷ杯で初の勝ち点を獲得。最終ラインに人数をかけて自陣ゴール前を固め、再三のピンチをＧＫロームの好セーブで耐え抜いた。エクアドルはベテランのエース、Ｅ・バレンシアを中心に計２８本のシュートを放つも決定力を欠いた。