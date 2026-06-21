陸上100メートルハードルで東京世界陸上にも出場した中島ひとみ選手（30）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。パロマ瑞穂スタジアムで行われた日本選手権で初優勝した喜びをつづった。「本当に幸せです」中島選手は、「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一」とコメントを添えて、トロフィーを持つ姿や美しい腹筋が際立つ笑顔ショットなどを投稿した。「アジア大会内定」といい、「すごく、すっっっ