７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２１日、神奈川・平塚で行われた。第２日目となるこの日は２試合の実戦形式練習が実施された。首都大学リーグの剛腕が猛アピールだ。この日の第２試合で先発した日体大の変則右腕・馬場拓海投手（４年＝福岡大大濠）は、右打者の内角にシュートして食い込む直球と、外角に大きく逃