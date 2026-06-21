◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―２広島（２１日・神宮）ヤクルトは広島に２連敗で、昨年５月以来となるカード負け越しを許した。先発の高橋は５回６安打２失点と粘り、池山監督は「スピードは結構、キレとともにあったようなんですけどね。菊池選手以外は、うまく右打者を抑えたんだけど、左打者に打たれてるので、課題を残すところでした」と評価した。リリーフ陣も全員が無失点でつないだ。しかしオスナの中犠飛による