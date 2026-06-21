◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人が痛恨の逆転負けを喫した。快勝ムードだった３−０の８回にエラーが絡んで大勢投手がまさかの４失点（自責０）…。初回に足を絡めて１点を先制すると、泉口友汰内野手が２か月ぶりの４号ソロ＆猛打賞の大暴れ。小刻みに加点し、６回途中からの継投で逃げ切り態勢に入っていたが、勝利の方程式が守りのミスからもろくも崩れた。リーグ戦再開後、最初の同一カード