１９日、資陽市の沱江で開かれたドラゴンボートの招待試合。（成都＝新華社配信）【新華社成都6月21日】中国四川省資陽市雁江区の沱江（だこう）で旧暦5月5日の端午節に当たる19日、ドラゴンボートの招待試合が開かれ、四川省と重慶市の計18チーム、選手200人余りが500メートルの直線コースで熱戦を繰り広げた。会場では民俗マーケットやちまき作り、パレードなどのイベントが端午節の雰囲気を盛り上げた。沱江両岸で夜に行わ