立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−UNLIMITED73キロ契約3分3Rは木村“フィリップ”ミノル（32＝BattleBox）は草MAX（44＝グラバカ赤羽）を1R8秒でKO勝利した。開始から左フック1発で勝利。「沖縄のリベンジじゃないですが、凄い手応えがあった。1発は感触はありました。追撃しなかった。これからは総合で戦っていきたい」と舌も