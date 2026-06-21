ユーチューバー・いけちゃん（28）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表―チュニジア戦を現地で観戦したと報告した。いけちゃんは「ワールドカップを見に、メキシコのモンテレイへ!」と現地へ訪れたことを報告。「今回の席はカテゴリー1。安く買えて7万2000円です」と、席についても説明していた。そして日本は4―0でチュニジアに快勝。にわかファンだという