気象庁は、きょう東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。きょうの岩手県内は南部を中心に、時折やや強い雨が降りました。盛岡市のきょう日中の最高気温は19.3℃と、きのうより5℃以上低く、肌寒い一日となりました。気象庁はきょう、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日遅く、去年より2日早い梅雨入りで、梅雨のない北海道を除いて全国で梅雨の季節となりました。