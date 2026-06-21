◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4−0チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）日本代表の初戦・FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で対チュニジア戦が行われた21日、日本サッカー協会（JFA）の文化創造拠点「blue―ing！」（東京都文京区）でパブリックビューイング（PV）が実施された。都内から来た佐々木学さん（42）は上田綺世のタオルを持ち応援。「期待していたとおり。そろそろ上田選手に決めてもらい