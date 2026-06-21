炎と黒煙をあげて燃える建物。アメリカ・ロサンゼルスで17日から大規模倉庫の火災が続いています。ロイター通信によりますと、炎は倉庫の屋根に設置されたソーラーパネルなどに燃え広がりました。有害なアンモニアガスが発生するなどしていて、地元市長は20日、周辺地域を対象に「非常事態」を宣言し、州政府に支援を要請しています。