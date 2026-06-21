◇セ・リーグ中日５−３巨人（2026年6月21日東京ドーム）中日が執念の逆転劇を演じ、6カードぶりの勝ち越しを決めた。前日20日に、1リーグ時代の1941年以来、球団85年ぶりとなる同一シーズン3度目の1安打以下の零敗を喫した打線が、終盤に意地を見せた。この日も中盤までは振るわなかった。0―1の4回1死一、二塁では5番・サノー、6番・福永が凡退。0―2の6回1死二塁でも後続にあと一本が出なかった。0―3の7回2死一塁