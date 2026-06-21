テレビ東京で21日午後10時から、『有吉ぃぃeeeee!』が放送される。今回は「トシ【ポケモンチャンピオン】への道〜炎の5番勝負シニア編〜」として、お笑いコンビ・タカアンドトシのトシの“挑戦”を追う。【写真】ピカチュウ4位で悲鳴…「ポケモン総選挙」で1位に輝いたのはこの番組は、ゲーム愛の強さでは誰にも負けない“芸能界随一のゲーマー”有吉弘行が、本気でゲーム。毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲー