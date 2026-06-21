円相場でドル買いの強さが一段と目立ってきた。18日のニューヨーク市場では、一時1ドル=161円80銭台に下落し、約1年11カ月ぶりの円安ドル高水準をつけた。「タカ派」に傾いたウォーシュ新体制アメリカ経済指標は、景気の底堅さを示す内容の公表が相次いでいる。5月の雇用統計は市場予想を上回る雇用増が3カ月連続となり、失業率も安定、17日発表された5月の小売売上高は前月比0.9%増と、4カ月連続の伸びを示した。労働市場や消費が