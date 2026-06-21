赤色灯21日午前7時15分ごろ、埼玉県鴻巣市東2丁目のマンションの通路で、20〜40代ぐらいの女性が頭から血を流して倒れているのを警察官が見つけた。女性は病院に運ばれたが、死亡が確認された。鴻巣署によると午前6時55分ごろ、30歳ぐらいの男性が署を訪れ、取り乱した様子で、上着に血痕が付着していた。署員が男性の住むマンションに向かい、女性を発見した。署は男性から事情を聴いている。