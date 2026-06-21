自転車の交通事故が後を絶たない中、愛知県警は交通ルールの徹底を呼びかける講習会を開きました。 【写真を見る】自転車利用時は“ヘルメット着用”を 愛知県警が講習会 県内の着用率は約15％ 愛知県内ではことし自転車の事故で9人が死亡しています。 警察は自転車に乗る際、ヘルメットを着用するよう呼びかけていますが、県内の着用率は15%ほどにとどまっています。 21日、清須市で開かれた講習会には地元住民など約80