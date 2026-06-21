◇セ・リーグ巨人3―5中日（2026年6月21日東京D）巨人は最下位・中日相手に3点リードの8回、一挙4失点して逆転負け。2カード連続負け越しで貯金が5に減った。3―0で迎えた8回、4番手右腕・大勢がマウンドへ。だが、二塁・浦田の失策などで無死一、三塁のピンチを迎える。1死後、細川の適時打で3―1とされ、2死一、二塁から高橋周の適時打で3―2。村松に四球を与えて2死満塁とすると、代打・阿部に2点適時打されて3―4