20日、横浜市の公園で31歳の男性が何者かに刺されけがをしました。警察は「通り魔事件」として逃げた犯人の行方を追っています。横浜市神奈川区の三ツ沢公園で、20日午後5時ごろ、ストレッチをしていた31歳の男性が何者かに突然、突き飛ばされたあと刃物のようなもので右脇を刺されました。警察によりますと犯人は男性を襲った後、すぐに現場から逃走したということです。男性は「犯人を見ていない」と話しており事件後、自ら病院