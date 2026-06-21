鹿角市の八幡平に出かけ行方がわからなくなっていた82歳の男性が救助されました。鹿角警察署によりますと大館市二井田に住む齋藤満さん（82）は18日から鹿角市の八幡平に山菜を採りに出かけたたまま行方不明となっていましたが21日正午前、仙北市の山林で発見され無事救助されました。