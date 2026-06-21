仙台管区気象台は秋田を含む東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。きょうの県内は低気圧や湿った空気の影響によって広く雨の一日となりました。仙台管区気象台は21日午前、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表しました。秋田を含む東北北部は平年よりも6日遅く去年より2日早い梅雨入りです。県内はこの先1週間程度雨やくもりの天気が続く見込みです。東北北部の平年の梅雨明けは7月28日ごろです。