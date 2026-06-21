日本コカ・コーラは2026年6月15日に、「紅茶花伝」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーション第2弾として限定デザインボトル6製品・全30種類を発売しました。プレゼントなどキャンペーンも盛りだくさん今回のコラボボトルは「無糖 アールグレイアイスティー」「ロイヤルミルクティー」「厳選しぼりのピーチティー」「厳選しぼりのアップルティー」など計6製品で展開されています。こんがり日焼けした「クロミ」や、夏を満喫