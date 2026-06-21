6月20日、現役引退を発表した生原秀将に対し、同級生のスターから熱いメッセージが届いた。現在千葉ジェッツに所属する渡邊雄太が自身のInstagramストーリーズを更新。徳島県出身の生原と、香川県出身の渡邊。少年時代から切磋琢磨してきた盟友への想いを綴った。 渡邊は、生原の引退報告を引用する形で「小学生の時、徳島に同い年のすごい選手がいると聞いて、初めてプレーを見た時は度肝