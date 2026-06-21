GANG PARADEが、解散前ラストのワンマンライブ『GANG PARADE LAST SAY HELLO!!』を10月29日に東京 Zepp Hanedaにて開催する。 （関連：GANG PARADE、遊び人と交わす大切な約束ここから始まる"最後”までのカウントダウン――『THANK YOU, PARADE』レポ） 本情報は、6月20日に新宿 東急歌舞伎町タワーの屋外ステージ KABUKICHO TOWER STAGEにて行われたグループ史上最大規模のフリーライ