［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、メキシコのモンテレイでチュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。この試合で大暴れしたのが、２ゴール・１アシストをマークしたCFの上田綺世だ。１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートでネットを揺らすと、69分には巧みなポストワークで伊東純也のゴールをお膳立て。84分には技ありのヘッドで