圧巻の活躍ぶりだった。森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０で快勝した。開始４分、中村敬斗のアシストで鎌田大地が先制点を挙げる。31分に力感あふれるミドルでチーム２点目を挙げた上田綺世は、69分に鮮やかなフリックで伊東純也のゴールをお膳立て。背番号18は83分、武器の１つであるヘディングシュートでネットを揺らした